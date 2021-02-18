Главы МИД Украины и Финляндии по телефону обсудили график политических контактов двух стран в нынешнем году

Министры иностранных дел Украины и Финляндии - Дмитрий Кулеба и Пекка Хаависто – в телефонном разговоре обсудили недавние контакты Европейского Союза и Российской Федерации.

"Пекка Хаависто рассказал об основных вопросах, которые поднимались во время его визита в Россию 15 февраля", - сообщила пресс-служба МИД Украины.

Кулеба выразил благодарность Финляндии за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, практическую помощь в преодолении негативных последствий российской агрессии на востоке страны Украины.

"Стороны договорились о проведении в ближайшее время политических консультаций министерств иностранных дел Украины и Финляндии для дальнейшей координации усилий по противодействию гибридным угрозам, укрепления национальной безопасности, взаимодействия в международных организациях, увеличение объемов торговли и по другим актуальным вопросам двусторонних отношений", - отмечается в сообщении.

Министры обсудили график политических контактов двух стран в нынешнем году.

Как отмечает пресс-служба МИД, это уже второй телефонный разговор министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и Пекки Хаависто за последние два месяца. Предыдущий телефонный разговор состоялся 14 декабря 2020 года.

Финляндия является важным партнером в области технической и гуманитарной помощи для Украины. В 2014-2020 годах ее объемы составили 56 млн. евро.