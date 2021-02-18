СБУ предотвратила контрабанду в ЕС ценной древесины на EUR300 тыс.

Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила незаконный экспорт в страны Европейского Союза ценных пород дерева общей стоимостью EUR300 тыс., сообщается в Телеграм-канале спецслужбы.

"Сотрудники спецслужбы установили, что частная компания планировала вывезти продукцию в Евросоюз под видом других видов древесины. Для этого в таможенной документации была внесена ложная информация. Авто, загруженное древесиной, задержали во время оформления груза на посту "Черкассы-Центральный" Киевской таможни", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство.