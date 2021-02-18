События

18:40 18.02.2021

СБУ предотвратила контрабанду в ЕС ценной древесины на EUR300 тыс.

1 мин читать
СБУ предотвратила контрабанду в ЕС ценной древесины на EUR300 тыс.

Служба безопасности Украины (СБУ) предупредила незаконный экспорт в страны Европейского Союза ценных пород дерева общей стоимостью EUR300 тыс., сообщается в Телеграм-канале спецслужбы.

"Сотрудники спецслужбы установили, что частная компания планировала вывезти продукцию в Евросоюз под видом других видов древесины. Для этого в таможенной документации была внесена ложная информация. Авто, загруженное древесиной, задержали во время оформления груза на посту "Черкассы-Центральный" Киевской таможни", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство.

Теги: #древесина #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:47 04.02.2021
Под фальшполом автобагажника из Беларуси пытались ввезти в Украину дюжину приборов наблюдения командира танка

Под фальшполом автобагажника из Беларуси пытались ввезти в Украину дюжину приборов наблюдения командира танка

15:55 29.01.2021
Контрабанду осуждает менее 10% украинцев – исследование

Контрабанду осуждает менее 10% украинцев – исследование

15:51 29.01.2021
Контрабанду осуждает менее 10% украинцев – исследование

Контрабанду осуждает менее 10% украинцев – исследование

18:34 21.01.2021
Гостаможня в 2020 году выявила более 700 попыток контрабанды табачных изделий

Гостаможня в 2020 году выявила более 700 попыток контрабанды табачных изделий

20:44 18.01.2021
В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили наркокурьера, который спрятал кокаин в банке из-под томатной пасты

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили наркокурьера, который спрятал кокаин в банке из-под томатной пасты

12:44 04.01.2021
Пограничники обнаружили предметы 19 века у пересекавшего линию разграничения на Донбассе украинца

Пограничники обнаружили предметы 19 века у пересекавшего линию разграничения на Донбассе украинца

16:45 27.12.2020
Россиянин и украинец везли из России сабли, кинжал и ножи, на одном из которых была гравировка "ФСБ РФ" - Госпогранслужба

Россиянин и украинец везли из России сабли, кинжал и ножи, на одном из которых была гравировка "ФСБ РФ" - Госпогранслужба

16:23 26.12.2020
Украинские пограничники пресекли попытку контрабанды в РФ книг о Гарри Поттере

Украинские пограничники пресекли попытку контрабанды в РФ книг о Гарри Поттере

20:23 24.12.2020
В Украину пытались ввезти брендовые товары под видом новогодних елок, к схеме причастны таможенники

В Украину пытались ввезти брендовые товары под видом новогодних елок, к схеме причастны таможенники

12:09 23.12.2020
Украина должна отказаться от продажи древесины на аукционах во избежание остановки переработчиков после снятия моратория на экспорт - мнение

Украина должна отказаться от продажи древесины на аукционах во избежание остановки переработчиков после снятия моратория на экспорт - мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число умерших в Украине в декабре-2020 к декабрю-2019 подскочило на 42,9% – Госстат

Количество украинцев в 2020 году сократилось на 314 тысяч – Госстат

Представительство президента в АРК опровергает информацию о возобновлении ж/д сообщения с Крымом до деоккупации

Украинские правоохранители сообщили о подозрении замминистра обороны РФ из-за событий в Дебальцево и Иловайске

В Киеве полиция проверяет информацию о минировании нескольких учебных заведений

ПОСЛЕДНЕЕ

Британия и Канада вводят санкции против нескольких военных из Мьянмы

Главы МИД Украины и Финляндии по телефону обсудили график политических контактов двух стран в нынешнем году

Зеленский провел совещание по поводу судебной реформы в Украине

В Ватикане за отказ от вакцинации теперь может грозить увольнение

Экс-глава Фитосанитарной ассоциации Седик стал первым замглавы Госпродпотребслужбы

НАБУ обвиняет Печерский суд Киева в незаконном вмешательстве в работу антикоррупционных органов

Большая палата ВС оставила в силе решение, по которому ВСП обязан рассмотреть жалобу Януковича о привлечении Луценко к дисциплинарной ответственности

Число умерших в Украине в декабре-2020 к декабрю-2019 подскочило на 42,9% – Госстат

Нардеп Олег Дунда предлагает Зеленскому объединить местные элиты под единой идеологией

Минкульт затягивает с предоставлением 64 зданиям в Киеве статуса памятников, это грозит их уничтожением – КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА