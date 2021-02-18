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18:36 18.02.2021

Экс-глава Фитосанитарной ассоциации Седик стал первым замглавы Госпродпотребслужбы

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Экс-глава Фитосанитарной ассоциации Седик стал первым замглавы Госпродпотребслужбы

Кабинет министров распоряжением от 17 февраля №117 назначил на должность первого заместителя Госпродпотребслужбы экс-президента Фитосанитарной ассоциации Украины Владислава Седика.

"Седик будет отвечать за фитосанитарное направление: защита и карантин растений, охрана прав на сорта растений, семеноводство, соблюдение мер биологической и генетической безопасности в отношении сельскохозяйственных растений", – говорится в сообщении ведомства на его сайте в четверг.

Согласно ему, Седик имеет значительный опыт работы в указанной области, в частности, работал в Главной госинспекции защиты растений Минагрополитики, был инспектором Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, а также был консультантом в проектах Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

Помимо того Кабмин уволил заместителя главы Госпродпотребслужбы Анну Андрущак, которая была на этой должности с апреля 2018 года.

Теги: #кадры #госпродпотребслужба
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