Большая палата ВС оставила в силе решение, по которому ВСП обязан рассмотреть жалобу Януковича о привлечении Луценко к дисциплинарной ответственности

Большая палата Верховного суда (ВС) оставила в силе решение Кассационного административного суда Верховного суда (КАС ВС), по которому Высший совет правосудия (ВСП) обязан рассмотреть жалобу экс-президента Виктора Януковича о привлечении экс-генпрокурора Юрия Луценко к дисциплинарной ответственности за распространение недостоверной информации и нарушение презумпции невиновности.

"Большая палата Верховного суда рассмотрела дело, в котором истец (Янукович) обжаловал определение Высшего совета правосудия о том, чтобы оставить без рассмотрения жалобу его адвоката на решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) о закрытии дисциплинарного производства в отношении генерального прокурора Украины (на то время Юрия Луценко)", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Верховном суде.

По информации суда, определение ВСП было мотивировано тем, что к жалобе не были приобщены документы, подтверждающие полномочия представителя лица, от которого подавалась жалоба. "Истец дал письменное поручение адвокатам адвокатского объединения по обжалованию действий генерального прокурора Украины в КДКП, также истец предоставил ВСП заявление с подтверждением полномочий адвокатов.

"Кассационный административный суд в составе Верховного суда удовлетворил иск. Рассмотрев апелляционную жалобу ВСП, Большая палата ВС оставила решение КАС ВС без изменений, указав на то, что наличие среди документов, поданных ВСП, письменного заявления истца, в котором тот подтверждает свое волеизъявление по обжалованию решения КДКП... свидетельствует о подтверждении адвокатом его полномочий", - пояснили в суде.

В Верховном суде добавили, что Большая палата ВС вынесла соответствующее постановление 4 февраля 2021 года.