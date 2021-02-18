Минкульт затягивает с предоставлением 64 зданиям в Киеве статуса памятников, это грозит их уничтожением – КГГА

Министерство культуры и информационной политики Украины затягивает с предоставлением статусов памятников 64 объектам культурного наследия, по которым Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации (КГГА) направил ему представление в 2020 году, сообщил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Как сообщается на сайте столичной горадминистрации в четверг, экспертная комиссия по вопросам учета объектов культурного наследия при Минкульте в ноябре 2020 года рассмотрела только 42 объекта из этого списка, однако соответствующий приказ о внесении их в госреестр до сих пор отсутствует.

Мондриевский подчеркивает, что указанные 64 исторические здания должны войти в Государственный реестр недвижимых памятников. "Любое затягивание с предоставлением статусов памятников историческим зданиям со стороны Министерства культуры грозит уничтожением этих объектов, ведь действующее законодательство должным образом не защищает объекты культурного наследия со статусом "недавно выявленный", - подчеркнул и.о. первого вице-мэра Киева.

По его словам, еще в 2018 году юристы Департамента охраны культурного наследия КГГА разработали проект закона о внесении изменений в действующее законодательство по охране памятников, который был принят в первом чтении. Среди прочего, предлагалось приравнять материальную ответственность юридических и физических лиц, увеличить штрафы и усилить ответственность за разрушение памятников. Кроме того, отмечалась важность приравнивания ответственности за разрушение недавно выявленных объектов культурного наследия и памятников, поскольку пока Минкульт вносит объекты в реестр, недобросовестные владельцы, понимая отсутствие ответственности, смогут уничтожать исторические здания.

"Считаю, что во всех городах, где есть объекты культурного наследия - а их ориентировочно 400 - должна появиться возможность выкупа памятников в коммунальную собственность. Такие изменения позволили бы местным властям более эффективно управлять объектами культурного наследия. Пока же достопримечательность, даже местного значения, может быть выкуплена исключительно в государственную собственность", - отметил Мондриевский.

По его словам, КГГА неоднократно призывала Верховную Раду принять во втором чтении законопроект об усилении ответственности за разрушение памятников, однако по предложению Минкульта он был снят с рассмотрения.