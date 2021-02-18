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18:06 18.02.2021

Нардеп Олег Дунда предлагает Зеленскому объединить местные элиты под единой идеологией

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Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") предлагает президенту Владимиру Зеленскому объединить местные непарламентские политические партии и элиты под единой идеологией.

"Я обращаюсь к вам, господин президент, с призывом задуматься о возможности и целесообразности такого объединения, о создании в определенной степени нового "Народного Руха" для поддержки ваших инициатив", - сказал Дунда на брифинге в Киеве.

Он отметил, что представители региональных партий и беспартийные ожидают определения идеологических основ программы президента для возможности к ним присоединиться, поскольку "слуги народа" тяготеют к определенной неопределенности и обтекаемости при определении собственной идеологической платформы".

По мнению Дунды, это должно быть достаточно мягкое объединение, необязательно совпадающее с конфигурацией большинства в местных советах, которое могло бы положительно повлиять на объединение граждан и политиков ради решения проблем, которые на самом деле беспокоят большинство украинцев.

"Вы говорили, что у нас в Украине, каждый должен стать президентом. Это - лозунг. И наверное лучше, когда президент один, но приобщиться к реализации его идеологии через механизм широкого народного движения действительно сможет каждый желающий", - отмечает депутат.

Дунда просит Зеленского, в случае его заинтересованности проектом, встретится с его инициаторами и представителями местных властей Киевской области.

В начале февраля Дунда инициировал формирование идеологии партии "Слуга народа".

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