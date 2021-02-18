В Ивано-Франковске открылось почетное консульство Хорватии

18 февраля по случаю 29-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Республикой Хорватия заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин принял участие в торжественном открытии почетного консульства Хорватии в Ивано-Франковске.

"Хорватия всегда решительно поддерживала и поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины, категорически осуждает российскую агрессию против Украины, помогает восстанавливать территориальную целостность и суверенитет нашего государства. Мы высоко это ценим", - цитирует Енина пресс-служба Министерства иностранных дел.

Замминистра подчеркнул, что украинский и хорватский народы объединяют многолетние традиции дружбы и взаимного уважения. По его словам, почетное консульство Хорватии в Ивано-Франковске будет способствовать углублению взаимовыгодных отношений Украины и Хорватии в сферах торговли, инвестиций, туризма, культуры, образования и науки.

Дипломат выразил уверенность, что, благодаря активной деятельности почетного консула Виталия Запухляка, Украина и Хорватия будут иметь возможность увеличить объем двусторонней торговли и привлечь новые инвестиции.