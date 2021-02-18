В Харькове на месте модульного городка планируется построить общежития для переселенцев

Три общежития для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей планируется построить в Харькове на месте существующего модульного городка, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"В свое время вместе с немецкой компанией GIZ мы первыми в Украине построили модульный городок для переселенцев, но он был рассчитан на пять лет. К сожалению, конструкция приходит в негодность, и нам нужно создать для людей комфортные условия. Здесь живут люди, которые нуждаются в социальной защите, люди с инвалидностью, семьи с детьми. За эти годы в городке родилось 30 детей. Рассчитываем как можно скорее получить средства и приступить к работам", - сказал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

По его словам, общежития планируется строить на условиях софинансирования (30% суммы из горбюджета, 70% - из государственного).

Сейчас в модульном городке живут 196 человек, в т.ч. 78 детей и 27 людей с инвалидностью. Многие семьи получают социальные пособия и не могут арендовать или приобрести жилье, даже участвуя в городской жилищной программе.

Как сообщалось, 22 января 2015 года в Харькове состоялось официальное открытие первого транзитного модульного городка для переселенцев, построенного на средства, выделенные правительством Германии. На момент открытия в домики заселились около 80 человек. Всего в нем должны были поселиться 383 человека, в том числе 203 ребенка.

Проект по предоставлению временного жилья жителям Донецкой и Луганской областей в зимний период реализовывался на средства, выделенные правительством Германии Немецкому обществу международного сотрудничества (GIZ).