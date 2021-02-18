УЗ и Synergy Development Consulting будут сотрудничать для реализации проектов культурного и исторического значения

АО "Укрзализныця" (УЗ) и консалтинговая компания Synergy Development Consulting подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого предусмотрено сотрудничество в поиске партнеров для реализации проектов культурного и исторического значения.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, в частности, планируется сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями, научно-исследовательскими и музейными учреждениями. Кроме того, компании будут заниматься поиском потенциальных инвесторов и привлечением донорской поддержки для реализации перспективных проектов.

Координировать сотрудничество от "Укрзализныци" будет департамент устойчивого развития и внутренних коммуникаций