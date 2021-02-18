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17:13 18.02.2021

Минобороны считает 23 февраля неуместной датой для презентации марок, посвященных ВСУ

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Минобороны считает 23 февраля неуместной датой для презентации марок, посвященных ВСУ

В Министерстве обороны Украины называют откровенно неуместной дату 23 февраля, выбранную "Укрпоштой" для презентации и погашения почтовых марок, посвященных Сухопутным войскам Вооруженных сил Украины.

"Недавно "Укрпошта" анонсировала презентацию и погашение вышеупомянутых почтовых марок 23 февраля, датой, которая ассоциируется с преступным коммунистическим режимом и днем защитника государства-агрессора Российской Федерации. Это решение руководства "Укрпошты" не согласовывалось с Минобороны и Вооруженными силами Украины. В оборонном ведомстве придерживаются мнения, что "23 февраля" связано с кровавым террором начала ХХ века и современной агрессией РФ против Украины", - говорится в заявлении украинского оборонного ведомства в четверг.

В ведомстве пояснили, что при консультативной помощи Министерства обороны Украины и Командования Сухопутных войск ВСУ в течение 2020 года "Укрпошта" проводила работу по созданию почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска". Министерство обороны предоставляло консультативную помощь по визуальному оформлению марок. Все расходы и организационные вопросы осуществлялись "Укрпоштой". По объективным причинам изготовления и презентация указанных марок компанией были перенесены на 2021 год.

"Украина уже давно вычеркнула из календаря неукраинский праздник 23 февраля. У наших воинов появился свой - День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Министерство обороны всегда поддерживало и в дальнейшем будет уделять должное внимание построению современного образа Вооруженных сил Украины, исходя из национальных мировоззренческих, исторических и культурных ценностей", - подчеркнули в министерстве.

В свою очередь генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смилянский пояснил, что специально назначил запуск марки на 23 февраля. "Почему? 1) Хороший повод напомнить, что время перелистывать страницу истории и гордиться новой украинской армией. И да - это тонкий троллинг соседей, которые, я уверен, показали бы эту марку 2) Я действительно хотел привлечь внимание к нашей армии, и понимал, что запуск в любую другую дату не будет замечен (см. выше пример Небесной сотни)", - написал он в Facebook в четверг.

Также гендиректор "Укрпошты" огласил открытое голосование о том, стоит ли переносить запуск марки, и пообещал принять решение до вечера четверга. "Поэтому вопрос Вам, учитывая все, что я написал - переносить запуск марки с 23 февраля или оставлять? Пишите в комментариях. Обещаю к вечеру принять решение и всем рассказать", - добавил Смилянский.

 

Теги: #всу #марки
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