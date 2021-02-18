Количество украинцев в 2020 году сократилось на 314 тысяч – Госстат

Количество жителей Украины в течение 2020 года сократилось на 314 062 человека и достигло отметки в 41,59 млн украинцев, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"Численность населения в Украине, по оценке на 1 января 2021 года, составила 41 588,4 тыс. человек", - сказано в экспресс-выпуске Госстата, опубликованном в четверг.

В нем указано, что количество смертей в Украине значительно превышает количество детей, рожденных живыми (48 живорождений на 100 умерших украинцев).

При этом, в прошлом году сокращение населения происходило преимущественно по естественным причинам (616 835 смертей), а миграция заграницу слабо влияла на количество жителей нашей страны (за год мигрировало всего 9316 украинцев).

В то же время, в 2019 году, число мигрантов было выше в более чем два раза (21 512), а количество жителей Украины в целом сократилось на 250 785 человек, что на 63,2 тысячи меньше, чем в 2020 году.