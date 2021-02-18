Экс-правоохранитель наладил поставки наркотиков в Киев в детских игрушках

Офис генерального прокурора Украины сообщает о задержании организатора поставки наркотиков в Киев в особо крупных размерах.

"Житель города Львов – экс-сотрудник правоохранительного органа организовал незаконную схему сбыта кокаина, отправляя из Львова в столицу оптовые партии наркотиков частными службами такси. При этом наркотические средства маскировались в детских игрушках. Правоохранители задержали организатора… после очередного эпизода сбыта наркотика в особо крупных размерах жителю столицы", - сообщается на сайте ведомства в четверг.

В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленника кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн, электронные весы, пакеты для фасовки.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме этого, ведется следствие для установления других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.