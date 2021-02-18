Денисова обсудила с координатором системы ООН в Украине вопрос перемещения из ОРДЛО заключенных

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани вопросы перемещения лиц, заключенных до начала военной агрессии на востоке Украины, и передачи на подконтрольную правительству Украины территорию 125 уголовных дел против 130 лиц и оставшихся на временно оккупированных территориях Донбасса производств.

Как сообщается на странице омбудсмена в Facebook, встреча Денисовой и Лубрани состоялась в четверг и была посвящена сотрудничеству с агентствами системы ООН в Украине в 2021 году. Вопрос перемещения заключенных из отдельных районов Донецкой и Луганской областей был определен одним из приоритетных направлений сотрудничества.

Также стороны договорились о проведении совместного исследования по вопросам интеграции мигрантов в Украине и презентации специального доклада о правах мигрантов в Украине.

"Поскольку недавно был представлен спецдоклад Уполномоченного "Влияние пандемии COVID-19 на цыганскую общину в Украине" договорились о привлечении специалистов агентств ООН для работы над реализацией рекомендаций, предоставленных в докладе", - говорится в сообщении.