Кабмин утвердил Болоховца во главе Гослесагентства

Кабинет министров Украины утвердил главой Государственного агентства лесных ресурсов Юрия Болоховца, который последний месяц руководит ведомством в статусе врио.

Соответствующее распоряжение №115 правительство приняло 17 февраля и опубликовало в четверг, другим распоряжением освободив Болоховца от должности замглавы агентства.

В документе указывается, что с новым главой заключается контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина и ему установлен испытательный срок три месяца.

Как сообщалось, в середине января правительство уволило главу Гослесагентства Василия Кузьовича по согласию сторон.

Кузьович руководил Гослесагентством с середины июля 2020 года, тогда же его замом стал Болоховец. Ранее Болоховец занимал должность начальника Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.