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16:31 18.02.2021

УИНП в 2020 г. направил более 370 писем с рекомендациями по устранению символики тоталитарных режимов

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УИНП в 2020 г. направил более 370 писем с рекомендациями по устранению символики тоталитарных режимов

Украинский институт национальной памяти (УИНП) информирует, что в 2020 году направил более 370 писем с рекомендациями органам местного самоуправления, учреждениям и организациям по устранению из публичного пространства символики тоталитарных режимов, символика устранена в 24 случаях.

"В течение 2020 года Институт проводил мониторинг, анализ информации и предоставлял разъяснения, рекомендации и методическое сопровождение по переименованию объектов топонимики, названий юридических лиц и демонтажу памятников, памятных знаков для исполнения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - говорится в отчете УИНП за 2020 год.

Отмечается, что в предыдущем году Институт направил более 650 писем центральным и местным органам власти и самоуправления, учреждениям, организациям, гражданам по реализации "декомунизационного" законодательства.

В том числе, более 370 писем с рекомендациями органам местного самоуправления, учреждениям и организациям по устранению из публичного пространства символики тоталитарных режимов, в том числе переименованию объектов топонимики, демонтажу памятников и памятных знаков, а также приведению названий юридических лиц, маркировки продукции, размещенной на официальных сайтах информации в соответствие с требованиями действующего законодательства.

"В отчетном году по обращениям Института органами местного самоуправления, юридическими лицами устранена символика в 24 случаях", - говорится в отчете.

Теги: #символика #тоталитаризм #уинп
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