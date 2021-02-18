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16:26 18.02.2021

Законопроект о статусе НАБУ в финальном варианте может отличаться от первоначального - Вениславский

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Законопроект о статусе НАБУ в финальном варианте может отличаться от первоначального - Вениславский

Представитель президента Украины в Конституционном суде Украины (КС) Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") не исключает, что законопроект о статусе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в финальном варианте может отличаться от первоначальной версии.

"Любой законопроект проходит определенную процедуру, и эта процедура подразумевает возможность любым субъектам права законодательной инициативы давать свои предложения к законопроекту, поэтому каким будет окончательный, финальный вариант сегодня сказать никто не может", - сказал Вениславский журналистам в четверг.

Он подчеркнул, что "нормы, которая предусматривает, что господин Сытник (директор НАБУ Артем Сытник - ИФ) будет уволен, в законопроекте нет и быть не может".

"Там (в законопроекте - ИФ) есть норма, что первый заместитель исполняет обязанности главы, пока не будет избран новый… Но поскольку мы знаем, что вопрос о том, с какого момента прекращаются полномочия Сытника, является дискуссионным, поэтому давайте дождемся, пока законопроект пройдет первое голосование (первое чтение - ИФ), потом предложения, и после второго голосования (вторе чтение - ИФ) получим окончательный вариант", - сказал Вениславский.

Представитель президента в КС также отметил, что законопроект отвечает тем требованиям, на которые Конституционный суд обратил внимание в своих решениях.

Как сообщалось, 15 февраля законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно информации на сайте парламента, инициатором законопроекта №5070 выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр юстиции Денис Малюська в Facebook заявил, что в одобренном правительством законопроекте о статусе НАБУ указано, что во время отбора нового директора полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора Бюро.

НАБУ раскритиковало поданный законопроект. Законопроект Кабинета министров Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины на самом деле открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее институциональной независимости, заявила пресс-служба НАБУ.

"Анализ проекта закона позволяет выделить ряд ключевых угроз, следствием воплощения которых станет потеря реальной возможности НАБУ противодействовать и разоблачать топ-коррупцию в Украине: "Контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает Кабинет министров, который, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение - за Кабмином, высшее звено которого, напомним, составляют лица, подследственные НАБУ", - сказано в заявлении на сайте НАБУ.

 

Теги: #набу #законопроект
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