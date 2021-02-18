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16:09 18.02.2021

Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

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Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

Печерский районный суд Киева отложил до 1 марта рассмотрение ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) о даче разрешения на проведение специального судебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации насильственных преступлений на Майдане из-за неявки защиты и инициировал вопрос привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Такое решение суд вынесено ходатайству стороны обвинения.

"Инициировать вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности (адвокатов)...адвокаты злоупотребляют процессуальными правами и затягивают рассмотрение ходатайства (о спецрасследовании- ИФ)", - говорится в решении суда.

В связи с невозможностью слушания без участия защиты, назначением государственного защитника и повторным вызовом в суд адвокатов по договору в судебном заседании объявлен перерыв до 1 марта 14:30.

Теги: #суд #янукович
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