Представительство президента в АРК опровергает информацию о возобновлении ж/д сообщения с Крымом до деоккупации

Украина не планирует восстанавливать прямое железнодорожное сообщение с Крымом до момента деоккупации временно оккупированной территории, сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АРК.

"В связи с распространением в пропагандистских медиа представителями оккупационной администрации Российской Федерации заведомо ложной информации с целью разжигания вражды и манипулирования сознанием жителей Крымского полуострова, представительство президента Украины напоминает, что Украина не рассматривает силовой вариант возвращения Крыма. Ведущими инструментами на пути деоккупации АРК и Севастополя является политико-дипломатическоеи санкционное давление на РФ", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Также отмечается, что меры по улучшению железнодорожного пассажирского сообщения между районами, приближенными к КПВВ на административной границе с Крымом и стратегическими населенными пунктами, расположенными на материковой части территории Украины, будут осуществляться исключительно с целью реинтеграции жителей временно оккупированных территорий и улучшения условий пересечения админграницы.