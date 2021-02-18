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15:56 18.02.2021

Адвокаты Януковича не явились в суд в Киеве на рассмотрение собственной жалобы

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Адвокаты Януковича не явились в суд в Киеве на рассмотрение собственной жалобы

Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича не явились в Киевский апелляционный суд для рассмотрения собственной жалобы.

Как сообщает Адвокатская совещательная группа в Facebook, защитники экс-президента проигнорировали заседание, на котором должны были рассмотреть апелляцию адвокатов на решение Печерского районного суда Киева от 04 мая 2020 года об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о привлечении для защиты Януковича адвоката из центра БПП (безоплатной правовой помощи – ИФ)", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

В нем также указано, что следующее заседание по данному вопросу начнется 25 февраля в 10:30.

Как сообщалось, 28 января 2021 года следователи ГБР по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора уведомили о подозрении бывшего президента Украины в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации.

В марте 2017 года адвокат Януковича Сердюк рассказал журналистам, что его подзащитный зарегистрирован по адресу: РФ, город Ростов-на-Дону, ул. Еременко 81, корпус В. Адвокат отметил, что адрес подтвержден миграционной службой и Генпрокуратурой РФ.

Как писали СМИ, по этому адресу расположен элитный коттеджный поселок, на территорию которого попасть невозможно.

 

Теги: #адвокаты #неявка #янукович
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