Реализация проектов цифровой трансформации позволит Украине через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств - Зеленский

Утвержденный правительством перечень проектов цифровой трансформации будет реализован в течение трех лет, что позволит Украины войти в топ-20 цифровых государств мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Впервые в истории Украины государство переходит на системный проектный подход. Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях - от общенационального до местного. И позволит уже через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств мира", - приводит слова президента пресс-служба главы государства.

Зеленский также подчеркнул, что цифровизация эффективна в борьбе с коррупцией.

"Мы - первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация - это прямая и лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация - это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощения процедур, и за ней будущее", - подчеркнул глава государства.

В Офисе президента напомнили, что 17 февраля Кабинет министров Украины утвердил перечень 94 проектов цифровой трансформации в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры.

Среди проектов на следующие три года: "е-нотариат", "е-имущество", "е-градостроительство", "е-школа", "е-соцзащита", "е-миграция", "е-больница", "е-разрешение" и другие.