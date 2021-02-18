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15:38 18.02.2021

Объявлен конкурс на сооружение памятника Петлюре в Полтаве

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Объявлен конкурс на сооружение памятника Петлюре в Полтаве

Полтавская областная государственная администрация объявила проведение всеукраинского открытого архитектурного конкурса на сооружение в Полтаве памятника главе Директории Украинской народной республики, главному атаману войск и флота УНР Симону Петлюре.

"Конкурс объявляется с целью поиска и конкурсного отбора лучших проектных предложений, разработанных по заданию конкурса: с формированием обновленного общественного пространства на ул. Соборности, 67 в г. Полтава и сооружением в нем памятника выдающейся личности Симона Петлюры", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики.

Отмечается, что конкурсное проектирование продолжается с момента объявления конкурса - до 25 апреля 2021 года.

Готовые проекты подаются на конкурс в срок с 26 апреля по 29 апреля 2021 года, выставка с обсуждением проектов состоится с 3 мая по 24 мая 2021 года и с 31 мая по 26 июня 2021 года. Итоги конкурса будут объявлены с 31 мая по 10 июня 2021 года.

Победители конкурса награждаются денежными премиями в размере 40 тыс. грн (за первое место), 20 тыс. грн (второе место) и 10 тыс. грн (третье место).

Теги: #петлюра #памятник #полтава
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