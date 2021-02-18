Украина созывает в феврале заседание Генассамблеи ООН по ситуации в Крыму и на Донбассе – постпред

23 февраля состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которого будет представлен доклад о ситуации на временно оккупированных территориях Украины, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Вы спрашивали, почему Россия каждый раз организует этот бесперспективный для нее разговор. Потому что это каждый раз происходит за неделю или две до проведения мероприятий, когда украинская сторона созывает заседание Генеральной ассамблеи. На этот раз оно состоится 23 февраля. Одним из пунктов повестки дня там заявлен доклад о ситуации на оккупированных территориях Украины. Вот вам и ответ на ваш вопрос. Россия же своими действиями пытается подорвать авторитет Генеральной ассамблеи. И многие страны от этого не в восторге", - сказал Кислица в интервью LB.UA, опубликованном в четверг.

Он также отметил, что в ходе заседания 23 февраля Украина намерена поднять вопрос проведения на временно оккупированной части Донбасса форума "Русский Донбасс".

"Мы об этом говорим с нашими партнерами, с Секретариатом ООН. Этот вопрос отображается в наших материалах, которые мы посылаем в другие представительства. Будет ли Украина из-за этого созывать заседание Совета безопасности? Нет, не будет: это еще не тот уровень проблемы, который требует прямого привлечения Совбеза. Станет ли это частью нашей работы по разработке новых документов уже на следующей сессии? Да, станет. Будем ли мы говорить об этом во время заседания Генеральной ассамблеи 23 февраля? Да будем, говорить", - указал он.

Кислица также добавил, что 23 февраля пройдет брифинг под председательством руководства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий для стран-членов уже всей ООН, а не только для Совбеза, по ситуации на Донбассе и в Крыму.

Он подчеркнул, что представительство Украины при ООН постоянно обсуждает вопрос полноценного запуска "Крымской платформы" на базе ООН.

"Поэтому я вижу большой потенциал "Крымской платформы" в том, чтобы мы имели возможность в течение года взаимодействовать с нашими партнерами по многим отраслям, которые касаются наших резолюций. А это вопрос маркировки товаров, миграции, незаконной паспортизации, изменения этнического состава населения, вопросы борьбы с COVID-19 и др. В "Крымской платформе" заложена своя добавленная стоимость", - сказал он.