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15:05 18.02.2021

Магазины немецких брендов Roy Robson и Betty Barclay откроются в ТРЦ Nikolsky

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Магазины немецких брендов Roy Robson и Betty Barclay откроются в ТРЦ Nikolsky

Харьковский ТРЦ Nikolsky подписал договоры об открытии магазинов известных международных брендов Roy Robson и Betty Barclay, сообщила СЕО RDA Таисия Литовченко "Интерфакс-Украина".

"Roy Robson и Betty Barclay будут "притягивать" в ТРЦ других fashion-ритейлеров, что позволит усилить синергический эффект и улучшить эффективность работы всех торговых операторов ТРЦ Nikolsky", - сказала она.

Общая площадь магазина Roy Robson составит 163 кв. м, Betty Barclay – 176 кв. м. Оба магазина будут расположены на втором этаже ТРЦ.

Roy Robson - немецкий бренд деловой мужской одежды, основанный в 1922 году. Всю свою продукцию – верхнюю одежду, деловые костюмы, одежду в стиле casual, а также сопутствующие аксессуары – компания производит исключительно на своих мощностях. На сегодня в Украине открыто 12 основных магазинов бренда и четыре торговые точки аутлет-формата.

Betty Barclay – популярный немецкий бренд женской одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии с более чем 80-летней историей. В Украине бренд представлен в 10-ти основных магазинах и двух торговых точках аутлет-формата.

ТРЦ Nikolsky расположен в центре Харькова, на ул. Пушкинская, 2. Общая площадь торгового центра составляет 106 тыс. кв. м, торговая – 53 тыс. кв. м. Паркинг рассчитан на 700 машиномест.

В торговом центре Nikolsky уже подписаны договора аренды с представителями группы Inditex, Argo, MD Fashion, MTI, Nike, Puma, FLO, "Сiльпо", Multiplex, Sport Life и др.

Открытие ТРЦ Nikolsky запланировано на весну 2021 года. Девелопер проекта – Budhouse Group.

Теги: #трц #nikolsky
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