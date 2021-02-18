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15:00 18.02.2021

Правительство опубликовало постановление об адаптивном карантине с 24 февраля

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Правительство опубликовало постановление об адаптивном карантине с 24 февраля

Кабинет министров с 24 февраля вводит в Украине "желтый" уровень эпидемиологической опасности и обновленное карантинное зонирование с критериями ослабления или ужесточения ограничительных мер, а также продлевает действие карантина с конца февраля до конца апреля этого года.

Соответствующее постановление №104 от 17 февраля опубликовано на сайте правительства в четверг.

Согласно ему, с 18 февраля разрешено проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий с условием больше 4 кв. м на человека (было 5 кв. м) или наполненности зала до 50%, а также проведение матчей профессиональных спортклубов со зрителями (до 50% вместимости трибун).

В соответствии с постановлением, на территории страны, как и раньше, будут действовать четыре уровня эпидопасности: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный".

"Зеленый" уровень будет устанавливаться одновременно на всей территории Украины и позволит ослабить карантинные ограничения. Он будет достигнут, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее чем 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидпорога, установленного для региона. Второй показатель – это коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и на антиген менее 5%.

С 24 февраля на всей территории Украины будет действовать "желтый" уровень эпидопасности – это те ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями. В частности, общепитам будет разрешено работать на час дольше – до 00:00, посещение заведений образования группами более 20 человек.

При "желтом" уровне запрещается:

- пребывание в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (респираторов или масок);

- пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

- самовольно оставлять место самоизоляции, обсервации;

- пересечение иностранцем границы, КПВВ без страхового полиса, покрывающего случай COVID-19;

- проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров при загрузке зала более 50%;

- перевозка пассажиров в общественном транспорте свыше сидячих мест;

- проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга;

- работа общепитов с 00:00 до 7:00 кроме адресной доставки и заказов на вынос, размещение посетителей на расстоянии менее 2 м и более четырех лиц за столом, не учитывая детей до 18 лет;

- деятельность субъектов хозяйствования, которые не обеспечили маркировку по соблюдению дистанции, не обеспечили персонал СИЗ, обслуживают покупателей без СИЗ;

- деятельность заведений по размещению, кроме отелей, санаторно-курортных заведений, учреждений, предоставляющих соцуслуги и услуги по реабилитации;

- посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% персонала и получателей образования, проведение в заведениях образования мероприятий при участи более одной группы или класса;

- проведение медучреждениями плановых госпитализаций;

- посещение посторонними пунктов временного пребывания иностранцев, учреждений соцзащиты;

"Оранжевый" уровень не предусматривает введения дополнительных ограничений, а как светофор сигнализирует о потенциальной опасности, то есть о возможности приближения региона к "красному" уровню эпидопасности.

Переход на "оранжевый" уровень возможен, когда хотя бы по одному показателю начнется превышение:

- загруженность коек, обеспеченных кислородом, в медучреждениях для пациентов с COVID-19 более 65%;

- количество тестирований методами ПЦР и на антиген за последние семь дней на 100 тыс. населения менее 300;

- количество госпитализаций пациентов с подтвержденным и подозрением на COVID-19 на протяжении последних семи дней на 100 тыс. населения более 60;

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР или с определением антигена более 20% (если со 100 протестированных человек менее 20 будет с COVID-19, то такая ситуация контролируемая);

- рост госпитализаций на протяжении последних семи дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом более 50%.

На "оранжевом" уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.

На "красный" уровень область будет переходить, если есть превышение хотя бы двух показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения – практически такие же, как при январском карантине.

Запрещается:

- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

- работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

Будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

"Красный" уровень в области будет вводится комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на протяжении 48 часов после его внедрения.

В настоящее время объявлено о введении такого "красного" уровня с 22 по 28 февраля в Ивано-Франковской области.

 

Теги: #карантин #постановление #кабмин
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