События

14:53 18.02.2021

В Ивано-Франковске "заминировали" аэропорт, мэрию и университеты

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В Ивано-Франковске "заминировали" аэропорт, мэрию и университеты

Полицейские Ивано-Франковской области проверяют информацию о "минировании" более десяти объектов в областном центре, сообщает пресс-служба полиции области.

"В полицию Ивано-Франковска сегодня поступили сообщения о минировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек", - сказано в сообщении.

На месте работают полицейские, они эвакуируют людей и проводят проверку объектов и прилегающей территории.

События зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на странице в Facebook написал, что "из-за сообщения о минировании продолжение исполкома состоится позже".

Теги: #лжеминирование #ивано_франковск
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