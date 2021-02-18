В Ивано-Франковске "заминировали" аэропорт, мэрию и университеты

Полицейские Ивано-Франковской области проверяют информацию о "минировании" более десяти объектов в областном центре, сообщает пресс-служба полиции области.

"В полицию Ивано-Франковска сегодня поступили сообщения о минировании аэропорта, нескольких университетов, лицея, админзданий на улице Грушевского, банка и нескольких многоэтажек", - сказано в сообщении.

На месте работают полицейские, они эвакуируют людей и проводят проверку объектов и прилегающей территории.

События зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на странице в Facebook написал, что "из-за сообщения о минировании продолжение исполкома состоится позже".