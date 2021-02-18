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14:35 18.02.2021

Данилов и посол Египта обсудили сотрудничество в сфере ОПК и космической отрасли

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Данилов и посол Египта обсудили сотрудничество в сфере ОПК и космической отрасли

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов и посол Египта в Украине Айман Элгаммал во время встречи стороны обсудили актуальное состояние двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.

Как сообщает сайт СНБО Украины, среди ключевых направлений двустороннего сотрудничества стороны назвали усиление торгово-экономических связей и подписание соответствующих договоров, сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса и в космической отрасли.

"Наши страны имеют давнюю историю дружеских отношений, и хотя пандемия создала определенные сложности для наших стран, такое сотрудничество должно продолжаться", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО Украины также отметил, что в рамках реформирования отечественного ОПК одной из задач является привлечение к сотрудничеству заинтересованных стран, в частности, путем создания совместных предприятий.

Также он подчеркнул важность налаживания контактов и обсуждения практических предложений между египетской стороной и недавно созданным Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

В свою очередь посол Египта заверил в готовности расширять двустороннее сотрудничество и отметил важность вынесения актуальных для обеих сторон вопросов на рассмотрение участников предстоящего заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Египтом.

Теги: #снбо #египет
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