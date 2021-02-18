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13:57 18.02.2021

Шмыгаль - послам стран ЕС: наблюдается дефицит вакцин от COVID-19, и страны Евросоюза его тоже почувствовали

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Шмыгаль - послам стран ЕС: наблюдается дефицит вакцин от COVID-19, и страны Евросоюза его тоже почувствовали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что на сегодняшний день наблюдается дефицит вакцин от COVID-19, и страны Евросоюза его также почувствовали.

"У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его также почувствовали. Все отмечают, что проблема одинакова - это смещение сроков поставок вакцин", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи с послами стран Европейского Союза.

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что Украина со своей стороны сделала все необходимые шаги для обеспечения украинцев эффективной вакциной.

Кроме того, на встрече обсуждалась либерализация торговли между Украиной и ЕС, а и присоединения украинской энергосистемы к европейской сети ENTSO-E.

Теги: #дефицит #вакцины
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