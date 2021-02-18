События

13:58 18.02.2021

Станция метро "Майдан Независимости" в Киеве возобновила работу, взрывчатку не обнаружили

1 мин читать
Станция метро "Майдан Независимости" в Киеве возобновила работу, взрывчатку не обнаружили

Станция столичного метро "Майдан Независимости" возобновила работу после проверки, взрывоопасные предметы не обнаружены, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Майдан Независимости" и пересадка проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщает КП "Киевский метрополитен" в своем аккаунте в Twitter

На станции "Дворец спорта" и пересадочном узле проверка продолжается. Отмечается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после ее завершения.

 

Теги: #проверка #метро
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:52 18.02.2021
Станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" в Киеве закрыты из-за сообщения о минировании

Станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" в Киеве закрыты из-за сообщения о минировании

10:34 10.02.2021
На станции Киевского метро "Лукьяновская" с 23 февраля начнется ремонт эскалаторов

На станции Киевского метро "Лукьяновская" с 23 февраля начнется ремонт эскалаторов

14:42 08.02.2021
Один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" не будет работать 9-13 февраля

Один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" не будет работать 9-13 февраля

17:29 03.02.2021
Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи на Донбассе

Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи на Донбассе

19:05 02.02.2021
Киевлянину-"минеру" станций метро и ТРЦ грозит до 8 лет тюрьмы - прокуратура

Киевлянину-"минеру" станций метро и ТРЦ грозит до 8 лет тюрьмы - прокуратура

19:11 29.01.2021
Генпрокурор анонсировала судебную проверку закрывшего дело "Роттердам+" прокурора

Генпрокурор анонсировала судебную проверку закрывшего дело "Роттердам+" прокурора

06:01 23.01.2021
С 23 января станция метро "Героев Днепра" в Киеве заработает в обычном режиме после замены турникетов

С 23 января станция метро "Героев Днепра" в Киеве заработает в обычном режиме после замены турникетов

19:21 21.01.2021
Аваков: необходимо проверить все рекламируемые дома престарелых

Аваков: необходимо проверить все рекламируемые дома престарелых

18:49 21.01.2021
Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки противопожарной безопасности в домах престарелых

Шмыгаль поручил ГСЧС провести внеочередные проверки противопожарной безопасности в домах престарелых

14:34 19.01.2021
В Харькове из-за аварии на водопроводе залило станцию метро, график движения поездов не изменился

В Харькове из-за аварии на водопроводе залило станцию метро, график движения поездов не изменился

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинские правоохранители сообщили о подозрении замминистра обороны РФ из-за событий в Дебальцево и Иловайске

В Киеве полиция проверяет информацию о минировании нескольких учебных заведений

Станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" в Киеве закрыты из-за сообщения о минировании

Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП - генпрокурор

Офис генпрокурора ведет несколько производств по "Нафтогазу" и его госаудиту

ПОСЛЕДНЕЕ

Штамм COVID-19 из Южной Африки, вероятно, способен на две трети снижать эффективность вакцины Pfizer

Украина созывает в феврале заседание Генассамблеи ООН по ситуации в Крыму и на Донбассе – постпред

Магазины немецких брендов Roy Robson и Betty Barclay откроются в ТРЦ Nikolsky

Правительство опубликовало постановление об адаптивном карантине с 24 февраля

В Ивано-Франковске "заминировали" аэропорт, мэрию и университеты

В Латвии зафиксирован первый случай COVID-19 у собаки

Данилов и посол Египта обсудили сотрудничество в сфере ОПК и космической отрасли

Украинские правоохранители сообщили о подозрении замминистра обороны РФ из-за событий в Дебальцево и Иловайске

ВАКС в четвёртый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка

Шмыгаль - послам стран ЕС: наблюдается дефицит вакцин от COVID-19, и страны Евросоюза его тоже почувствовали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА