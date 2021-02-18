Станция метро "Майдан Независимости" в Киеве возобновила работу, взрывчатку не обнаружили

Станция столичного метро "Майдан Независимости" возобновила работу после проверки, взрывоопасные предметы не обнаружены, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Станция "Майдан Независимости" и пересадка проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщает КП "Киевский метрополитен" в своем аккаунте в Twitter

На станции "Дворец спорта" и пересадочном узле проверка продолжается. Отмечается, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после ее завершения.