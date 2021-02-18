События

13:16 18.02.2021

В Киеве полиция проверяет информацию о минировании нескольких учебных заведений

1 мин читать
В Киеве полиция проверяет информацию о минировании нескольких учебных заведений

Правоохранители столицы отрабатывают сообщения о минировании учебных заведений, а также станций метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта", сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня правоохранители получили сообщение о минировании учебных заведений в Голосеевском и Дарницком районах, а также двух станций метро. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, патрульные полицейские, кинологи со служебными собаками и другие профильные службы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители эвакуировали граждан и обеспечивают охрану мест происшествия. На локациях работают правоохранители и специалисты, которые проверяют здания и прилегающие территории.

Сообщения о событиях зарегистрированы в территориальных подразделениях полиции, после проверки будет дана правовая квалификация.

Теги: #киев #минирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:52 18.02.2021
Станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" в Киеве закрыты из-за сообщения о минировании

Станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" в Киеве закрыты из-за сообщения о минировании

17:55 16.02.2021
В Киевской области в 2021г ожидается ввод в эксплуатацию трех новых складских комплексов

В Киевской области в 2021г ожидается ввод в эксплуатацию трех новых складских комплексов

11:46 16.02.2021
За прошедшие сутки в Киеве коронавирусм заразились 308 киевлян, выздоровевших – в три раза больше

За прошедшие сутки в Киеве коронавирусм заразились 308 киевлян, выздоровевших – в три раза больше

19:46 15.02.2021
С балкона многоэтажки в Киеве упала 13-летняя девочка - полиция

С балкона многоэтажки в Киеве упала 13-летняя девочка - полиция

19:02 15.02.2021
Главу ПНС Ливии Сараджа прооперировали в Риме - СМИ

Главу ПНС Ливии Сараджа прооперировали в Риме - СМИ

18:17 15.02.2021
Из-за повреждения кабеля в Киеве 37 жилых домов и 68 учреждений остались без электричества

Из-за повреждения кабеля в Киеве 37 жилых домов и 68 учреждений остались без электричества

14:51 15.02.2021
Двух киевлян госпитализировали из-за падения сосулек 14 февраля

Двух киевлян госпитализировали из-за падения сосулек 14 февраля

05:25 15.02.2021
В киевском метрополитене осуществляют замену дверей на всех станциях

В киевском метрополитене осуществляют замену дверей на всех станциях

11:21 14.02.2021
За сутки COVID-19 заболели 82 жителя Киева

За сутки COVID-19 заболели 82 жителя Киева

10:37 14.02.2021
Из-за аварии на коммуникациях "Киевводоканала" ограничено движение транспорта на улице Хоткевича и Попудренко

Из-за аварии на коммуникациях "Киевводоканала" ограничено движение транспорта на улице Хоткевича и Попудренко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" в Киеве закрыты из-за сообщения о минировании

Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП - генпрокурор

Офис генпрокурора ведет несколько производств по "Нафтогазу" и его госаудиту

Умер артист Андрей Мягков

Решить ситуацию с приводом главы ОАСК в суд может только генпрокурор - НАБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Станция метро "Майдан Независимости" в Киеве возобновила работу, взрывчатку не обнаружили

Рада назначила доцента юракадемии Кичуна судьей КС

Минкультуры Украины внесло еще двух музыкантов из "Хора Турецкого" в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП - генпрокурор

"Европейское туристическое страхование" в январе зарегистрировало около 600 обращений туристов почти на 12 млн грн

Украина заинтересована в активизации сотрудничества со Швецией в оборонной сфере

В Кривом Роге прикрыли две нарколаборатории

Китай отвел военных со спорного участка границы с Индией в Гималаях

В Украине в пятницу будет морозно, но в выходные температура повысится

Генпрокурор о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: не буду делать заявлений без процессуальных действий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА