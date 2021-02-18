В Киеве полиция проверяет информацию о минировании нескольких учебных заведений

Правоохранители столицы отрабатывают сообщения о минировании учебных заведений, а также станций метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта", сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня правоохранители получили сообщение о минировании учебных заведений в Голосеевском и Дарницком районах, а также двух станций метро. На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, патрульные полицейские, кинологи со служебными собаками и другие профильные службы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители эвакуировали граждан и обеспечивают охрану мест происшествия. На локациях работают правоохранители и специалисты, которые проверяют здания и прилегающие территории.

Сообщения о событиях зарегистрированы в территориальных подразделениях полиции, после проверки будет дана правовая квалификация.