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13:09 18.02.2021

Минкультуры Украины внесло еще двух музыкантов из "Хора Турецкого" в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

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Минкультуры Украины внесло еще двух музыкантов из "Хора Турецкого" в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло еще двоих российских музыкантов в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли музыканты из "Хора Турецкого" Борис Горячев и Евгений Кульмис.

Ранее в данный перечень попало девятеро музыкантов данного коллектива: Михаил Турецкий, Игорь Зверев, Евгений Тулинов, Армен Григорян, Вячеслав Фреш, Павел Бердников, Алексей Александров, Михаил Кузнецов, Олег Бляхорчук.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 178 человек.

Теги: #рф #запрет #музыканты
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