Станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" в Киеве закрыты из-за сообщения о минировании

В Киеве станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Станции "Дворец спорта" и "Майдан Независимости", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Информация об открытии станций будет опубликована после завершения проверки.