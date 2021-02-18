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12:52 18.02.2021

Станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" в Киеве закрыты из-за сообщения о минировании

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Станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" в Киеве закрыты из-за сообщения о минировании

В Киеве станции метро "Дворец спорта" и "Майдан Независимости" закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Станции "Дворец спорта" и "Майдан Независимости", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Информация об открытии станций будет опубликована после завершения проверки.

 

Теги: #метро #минирование
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