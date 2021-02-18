Украина заинтересована в активизации сотрудничества со Швецией в оборонной сфере

Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны Швеции Петер Хульквист во время видеоконференции подтвердили намерение подписать Соглашение об оборонном сотрудничестве, направленное на дальнейшее углубление сотрудничества двух государств.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, стороны обсудили основные направления двустороннего оборонного сотрудничества и обмена опытом в различных сферах, в частности, территориальной обороны, совместных учений, профессиональной и языковой подготовки, участия в операциях по урегулированию кризисов, а также в военно-технической сфере.

Таран также акцентировал внимание на важности тесного сотрудничества и обмена опытом в рамках Программы расширенных возможностей НАТО и отметил, что стратегической целью Украины является получение полноправного членства в Североатлантическом Альянсе.

Министр обороны Украины помимо прочего очертил текущую ситуацию на Донбассе и поблагодарил шведскую сторону за участие в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, а также активную поддержку усилий по восстановлению территориальной целостности Украины.