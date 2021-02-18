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12:24 18.02.2021

В Кривом Роге прикрыли две нарколаборатории

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В Кривом Роге прикрыли две нарколаборатории

В Днепропетровской области правоохранители задержали членов группировки, которая наладила работу двух лабораторий по изготовлению метамфетамина и сеть его сбыта в регионе, сообщает пресс-служба Национальной полиции в четверг.

"Полицейские установили, что организовал наркобизнес 41-летний житель Кривого Рога. Помогали ему еще шесть человек. Злоумышленники наладили мощное производство метамфетамина и разветвленную сеть его сбыта среди жителей города и области, а также среди жителей Кропивницкого", - отмечают правоохранители.

Они поясняют, что на территории Кривого Рога функционировали две нарколаборатории (одна находилась в помещении в Покровском районе, вторая - в гараже в Саксаганском районе), занимавшиеся производством наркотиков, которые распространялись с помощью системы "закладок" и "из рук в руки", а также через наркодилеров.

За один грамм "товара" злоумышленники получали 1500 грн. Расчеты проводились как в безналичной форме, так и наличными.

Мощности лабораторий позволяли изготавливать ежемесячно около 2000 доз, которые приносили организатору более 3 млн грн прибыли. Полученные от преступной деятельности средства он распределял между всеми участниками группировки.

16 февраля полицейские с привлечением спецназа задержали организатора и одного из участников группировки, прекратив тем самым деятельность нарколабораторий.

По результатам проведения 30 санкционированных обысков правоохранители изъяли партию готового к продаже метамфетамина на сумму 600 тыс. грн, а также лабораторное оборудование, сырье для его изготовления, 200 банковских карточек, 30 мобильных телефонов, автомобили злоумышленников, оружие и деньги в разной валюте.

В настоящее время двум лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Если их вину докажут, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Теги: #нарколаболатория #кривой_рог
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