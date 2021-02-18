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12:20 18.02.2021

Китай отвел военных со спорного участка границы с Индией в Гималаях

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Китай отвел военных со спорного участка границы с Индией в Гималаях

КНР, в соответствии с договоренностями с Индией, отвела войска от спорного участка китайско-индийской границы в Гималаях, а также демонтировала в этом районе военную инфраструктуру, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные спутниковых снимков компании Maxar Technologies.

"Китайцы продемонстрировали искренность намерений по отношению к процессу разведения (войск - ИФ). Они сделали это очень быстро", - заявил CNN генерал-лейтенант ВС Индии Йогеш Кумар Джоши.

Так, снимки Maxar Technologies от 30 января показывали присутствие китайских сил у озера Пангонг-Цо, которое пересекает Линию фактического контроля - демаркационную линию между Индией и КНР. Однако на снимках за 16 февраля видно, что китайские военные покинули эту зону, отмечает CNN.

Всплеск напряженности в приграничных районах Китая и Индии начался весной 2020 года. С тех пор Пекин и Дели не раз обвиняли друг друга в попытках нарушить границу и в провокациях. СМИ сообщали о потерях с обеих сторон, но военные этого не подтверждали.

К концу прошлого лета Китай и Индия провели переговоры по отводу войск на границе с целью разрядить пограничную напряженность, а в сентябре министр обороны КНР Вэй Фэнхэ встретился в Москве с индийским коллегой Раджантхой Сингхом. Позднее переговоры также провели министры иностранных дел Ван И и Субраманьям Джайшанкар, стороны договорились о нормализации ситуации на границе.

10 февраля КНР сообщило о начале синхронного отвода войск на приграничной территории у Пангонг-Цо. На следующий день Министр обороны Индии Раджнатх Сингх уведомил парламент о соглашении с Китаем о разведении войск на северном и южном берегу озера.

Территориальные споры между КНР и Индией в 1962 году привели к китайско-индийской пограничной войне.

Теги: #граница #китай #индия
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