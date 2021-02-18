В Украине в пятницу будет морозно, но в выходные температура повысится

В ближайшие сутки на большей части Украины сохранится холодная погода, причем в большинстве областей ночные морозы усилятся, но уже в выходные дни в связи с перемещением атлантического воздуха с Западной Европы ожидается постепенное повышение температуры.

Как сообщает Укргидрометцентр, 19 февраля без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье умеренный снег. На дорогах гололедица.

Ветер южный, на Левобережье - северо-западный 5-10 м / с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 20-25 °, днем 7-12° мороза; в южных, юго-восточных, Львовской и Ивано-Франковской областях ночью 13-18°, днем 0-5 ° мороза; на Закарпатье ночью 6-11° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

В Киеве в пятницу - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 10-12° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 февраля самая высокая температура днем была 10,8° в 1925г., самая низкая ночью -24,3° в 1954г.

В субботу, 20 февраля, на Правобережье небольшой (ночью в Карпатах умеренный) снег, в западных областях местами с дождем, слабый гололед, на остальной территории без существенных осадков.

В западной половине местами туман.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-17° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла (в Черниговской и Сумской областях ночью 16-21° мороза, днем 4-9° мороза); в западных и Одесской областях ночью 5-10° мороза (в Закарпатской, Львовской и Волынской областях от 4° мороза до 1° тепла), днем 0-5° тепла.

В Киеве в субботу небольшой снег. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 0-2° мороза.