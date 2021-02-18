События

12:07 18.02.2021

Генпрокурор о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: не буду делать заявлений без процессуальных действий

1 мин читать
Генпрокурор о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: не буду делать заявлений без процессуальных действий

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подчёркивает важность процессуальных действий и документов в расследовании "белорусского следа" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Что касается дела Шеремета... когда прокуроры передают обвинительный акт в суд, они определяются со своей позицией. Сейчас идет судебное рассмотрение (по обвиняемым в исполнении убийства - ИФ). Что касается другого эпизода, о котором вы говорите, - идет досудебное расследование", - сказала Венедиктова в четверг в Верховной Раде, отвечая на вопрос о расследовании "белорусского следа" в деле об убийстве Шеремета.

Она добавила: "Сейчас делать заявления, которые не будут содержать какого-то логичного процессуального продолжения, я не буду, я буду делать свои заявления только посредством процессуальных документов".

Теги: #генпрокурор #шеремет #дело
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:29 18.02.2021
Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП - генпрокурор

Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП - генпрокурор

11:13 18.02.2021
Офис генпрокурора ведет несколько производств по "Нафтогазу" и его госаудиту

Офис генпрокурора ведет несколько производств по "Нафтогазу" и его госаудиту

11:11 18.02.2021
Генпрокурор о "деле ПриватБанка": должен быть состав преступления

Генпрокурор о "деле ПриватБанка": должен быть состав преступления

09:41 18.02.2021
Решить ситуацию с приводом главы ОАСК в суд может только генпрокурор - НАБУ

Решить ситуацию с приводом главы ОАСК в суд может только генпрокурор - НАБУ

17:33 17.02.2021
Венедиктова надеется на передачу в суд всех "дел Майдана" до конца года

Венедиктова надеется на передачу в суд всех "дел Майдана" до конца года

11:55 17.02.2021
Суд разрешил спецрасследование относительно руководителя киевской милиции времен Майдана

Суд разрешил спецрасследование относительно руководителя киевской милиции времен Майдана

11:44 17.02.2021
Полиция открыла дело из-за незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму

Полиция открыла дело из-за незаконных обысков и задержаний в оккупированном Крыму

18:26 09.02.2021
"Евросолидарность" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных - нардепы из суда по "делу Шеремета"

"Евросолидарность" инициирует постановление Рады с требованием к Зеленскому освободить политзаключенных - нардепы из суда по "делу Шеремета"

12:01 09.02.2021
НАБУ закрыло дело о якобы расхищении $100 млрд - адвокаты Порошенко

НАБУ закрыло дело о якобы расхищении $100 млрд - адвокаты Порошенко

04:29 07.02.2021
Во Львове следователи открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским

Во Львове следователи открыли уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП - генпрокурор

Офис генпрокурора ведет несколько производств по "Нафтогазу" и его госаудиту

Умер артист Андрей Мягков

Решить ситуацию с приводом главы ОАСК в суд может только генпрокурор - НАБУ

В Украине за сутки 6 237 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 225 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кривом Роге прикрыли две нарколаборатории

Китай отвел военных со спорного участка границы с Индией в Гималаях

В Украине в пятницу будет морозно, но в выходные температура повысится

Госпродпотребслужба обнаружила птичий грипп в поселке под Киевом и ввела карантин

ПриватБанк требует отвода судьи Погребного от рассмотрения дела об обжаловании решения о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн

В Раде ждут отчета о деятельности ГБР

Рада планирует назначить судью КС, выбирать будут из четырех кандидатов

Генпрокурор: дело по заявлениям о нарушениях при голосовании за назначение Шкарлета министром расследуется

К власти пришел Антимайдан, но мы способны защитить Украину - Порошенко

Послы Германии и Франции почтили память погибших в боях за Дебальцево бойцов ВСУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА