Генпрокурор о "белорусском следе" в убийстве Шеремета: не буду делать заявлений без процессуальных действий

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подчёркивает важность процессуальных действий и документов в расследовании "белорусского следа" в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Что касается дела Шеремета... когда прокуроры передают обвинительный акт в суд, они определяются со своей позицией. Сейчас идет судебное рассмотрение (по обвиняемым в исполнении убийства - ИФ). Что касается другого эпизода, о котором вы говорите, - идет досудебное расследование", - сказала Венедиктова в четверг в Верховной Раде, отвечая на вопрос о расследовании "белорусского следа" в деле об убийстве Шеремета.

Она добавила: "Сейчас делать заявления, которые не будут содержать какого-то логичного процессуального продолжения, я не буду, я буду делать свои заявления только посредством процессуальных документов".