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11:29 18.02.2021

Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП - генпрокурор

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Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава САП - генпрокурор

Делом "Роттердам+" должен заниматься новый глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Верховной Раде в четверг.

"Этим делом должен заниматься новый глава САП, который сможет просмотреть материалы, просмотреть процессуальные решения всех, и понять, как правильно действовать, как правильно формировать группу. Потому что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) дважды ответил на вопросы, насколько можно изменять группу и насколько нельзя. И ВАКС в этом определился", ‒ сказала Венедиктова, выразив при этом свое нежелание нести впоследствии ответственность за будущие вердикты суда в этом деле.

Теги: #роттердам #сап #дело
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