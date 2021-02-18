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11:26 18.02.2021

В Раде ждут отчета о деятельности ГБР

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В Раде ждут отчета о деятельности ГБР

Верховная Рада ожидает от представителей Государственного бюро расследований отчёт о деятельности правоохранительного органа за год, заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа").

"Могу сказать, что это благодаря решению об усилении парламентского контроля сегодня мы слышим отчёт генерального прокурора... Наше решение реализуется... Следующим, я думаю, будет отчёт представителя Государственного бюро расследований", - отметил Монастырский во время выступления с трибуны Рады в четверг.

Он также подчеркнул, что в последний раз Рада заслушивала полноценный годовой отчёт генерального прокурора в 2017 году, это связано с тем, что предыдущие прокуроры "не справлялись уже на полпути".

Как сообщалось, генеральный прокурор Ирина Венедиктова 18 февраля на пленарном заседании Верховной Рады представила отчёт о работе прокуратуры.

Теги: #гбр #отчет #рада
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