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11:23 18.02.2021

Рада планирует назначить судью КС, выбирать будут из четырех кандидатов

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Рада планирует назначить судью КС, выбирать будут из четырех кандидатов

Верховная Рада планирует 18 февраля назначить судью Конституционного суда, сообщила представитель парламента в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа") в своём Telegram-канале.

"Сегодня в повестке дня парламента вопрос о назначении судьи Конституционного Суда. Верховная Рада будет выбирать среди таких кандидатов: Ольга Боднарь-Петровская, Виктор Кичун, Юрий Павленко, Руслан Сидорович", - отметила депутат.

Как сообщалось, судья КС Николай Мельник был отправлен в отставку в связи с представлением им заявления об отставке 24 декабря 2019 года. Фракция "Слуга народа" в июне 2020-го поддержала кандидатуру Кичуна вместо Мельника.

 

Теги: #рада #судья #кс
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