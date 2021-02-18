Генпрокурор: дело по заявлениям о нарушениях при голосовании за назначение Шкарлета министром расследуется

Досудебное расследование по факту возможных нарушений при голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины проводится, отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Есть несколько заявлений... уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), действительно проводится досудебное расследование", - сказала генпрокурор в четверг, выступая с отчётом в Верховной Раде, отвечая на вопрос о том, проводится ли расследование по факту "кнопкодавства" при голосовании за назначение министра образования и причастности к сокрытию правонарушения сотрудниками управления государственной охраны.

Ранее пресс-служба "Голоса" сообщила, что Офис генпрокурора Украины по заявлению партии открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование данного преступления поручено провести Государственному бюро расследований. Переданные Офису генпрокурора материалы свидетельствуют о том, что карта депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса проголосовала "за", хотя его не было в зале Рады", – отмечалось в сообщении.

17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.