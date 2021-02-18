События

10:55 18.02.2021

Генпрокурор: дело по заявлениям о нарушениях при голосовании за назначение Шкарлета министром расследуется

1 мин читать
Генпрокурор: дело по заявлениям о нарушениях при голосовании за назначение Шкарлета министром расследуется

Досудебное расследование по факту возможных нарушений при голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины проводится, отмечает генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Есть несколько заявлений... уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), действительно проводится досудебное расследование", - сказала генпрокурор в четверг, выступая с отчётом в Верховной Раде, отвечая на вопрос о том, проводится ли расследование по факту "кнопкодавства" при голосовании за назначение министра образования и причастности к сокрытию правонарушения сотрудниками управления государственной охраны.

Ранее пресс-служба "Голоса" сообщила, что Офис генпрокурора Украины по заявлению партии открыл уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"Это уголовное преступление, предусмотренное статьей 364-2 Уголовного кодекса Украины. Расследование данного преступления поручено провести Государственному бюро расследований. Переданные Офису генпрокурора материалы свидетельствуют о том, что карта депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса проголосовала "за", хотя его не было в зале Рады", – отмечалось в сообщении.

17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Теги: #расследование #шкарлет #назначение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:16 17.02.2021
ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановлении расследования в отношении Азарова

ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановлении расследования в отношении Азарова

13:01 17.02.2021
Представление по Шкарлету будет подано в КС после 22 февраля - депутат

Представление по Шкарлету будет подано в КС после 22 февраля - депутат

11:55 17.02.2021
Суд разрешил спецрасследование относительно руководителя киевской милиции времен Майдана

Суд разрешил спецрасследование относительно руководителя киевской милиции времен Майдана

20:41 16.02.2021
В НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений c вакцинами от Covid-19 не воспрепятствует их закупке

В НАБУ заявляют, что расследование злоупотреблений c вакцинами от Covid-19 не воспрепятствует их закупке

10:53 16.02.2021
"Голос" инициирует представление в КС относительно назначения Шкарлета министром образования

"Голос" инициирует представление в КС относительно назначения Шкарлета министром образования

03:50 16.02.2021
Зеленский распорядился установить виновных в гибели трех военнослужащих на Донбассе

Зеленский распорядился установить виновных в гибели трех военнослужащих на Донбассе

19:57 15.02.2021
Вопрос о назначении Витренко первым вице-премьером - министром энергетики на заседании фракции "Слуга народа" не рассматривался

Вопрос о назначении Витренко первым вице-премьером - министром энергетики на заседании фракции "Слуга народа" не рассматривался

18:33 14.02.2021
ГБР открыло производство по факту гибели бойцов на Донбассе в воскресенье

ГБР открыло производство по факту гибели бойцов на Донбассе в воскресенье

15:32 14.02.2021
Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных

Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных

01:18 13.02.2021
Руководитель ОП: считаем Витренко лучшим кандидатом на пост министра енергетики

Руководитель ОП: считаем Витренко лучшим кандидатом на пост министра енергетики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ОФИС ГЕНПРОКУРОРА ВЕДЕТ НЕСКОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВ ПО "НАФТОГАЗУ" И ЕГО АУДИТУ

Умер артист Андрей Мягков

Решить ситуацию с приводом главы ОАСК в суд может только генпрокурор - НАБУ

В Украине за сутки 6 237 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 225 человек

Украинская делегация в ТКГ: Представитель РФ не смог ответить на вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории

ПОСЛЕДНЕЕ

К власти пришел Антимайдан, но мы способны защитить Украину - Порошенко

ОФИС ГЕНПРОКУРОРА ВЕДЕТ НЕСКОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВ ПО "НАФТОГАЗУ" И ЕГО АУДИТУ

Послы Германии и Франции почтили память погибших в боях за Дебальцево бойцов ВСУ

Законопроект Кабмина о статусе НАБУ открывает возможности для лишения его институциональной независимости - Бюро

Джонсон примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Проезд всеми дорогами госзначения обеспечен – "Укравтодор"

Минздрав реорганизует Нацакадемию им. Шупика и Харьковский медуниверситет

Умер артист Андрей Мягков

США из-за климатических изменений нужно готовиться к более частым штормам - эксперты

Решить ситуацию с приводом главы ОАСК в суд может только генпрокурор - НАБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА