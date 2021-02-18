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10:53 18.02.2021

К власти пришел Антимайдан, но мы способны защитить Украину - Порошенко

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К власти пришел Антимайдан, но мы способны защитить Украину - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден, что нынешняя власть разрушает "дела Майдана".

"Семь лет прошло с того трагического утра 18 февраля, трагических событий в Мариинском парке, когда Украина потеряла десятки своих лучших сыновей и дочерей. И через 7 лет судят не убийц, не тех, кто отдавал приказы на убийство украинцев, на уничтожение развития страны, ее пути в Европу, а тех, кого пытали и покушались на их жизнь", - приводит слова Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

"Почему так случилось? Потому что сейчас вернулся к власти Антимайдан. Когда люди Януковича и его соратника Портнова сегодня вошли во властные кабинеты. Как они туда попали? Как они получили контроль над правоохранительной и судебной системой? Усилиями Зеленского. Каким образом разрушается дело Майдана, когда по требованию Путина и указанию Зеленского из-под стражи освобождаются убийцы, сотрудники "Беркута" и отдаются Путину для того, чтобы разрушить дела Майдана? Это позиция нынешней власти",- заявил Порошенко.

При этом он отметил, что является оптимистом. "Я твердо верю и в Украину, и в украинский народ. Я твердо верю в сотрудничество с нашими партнерами в Европе и США, которые точно не потеряли веры в Украину и в украинцев", - сказал лидер партии "Европейская солидарность".

Как отмечается в сообщении, Петр Порошенко и Марина Порошенко вместе с семьями Героев Небесной сотни почтили память погибших майдановцев.

В мемориальных мероприятиях также приняли участие народные депутаты и депутаты Киевского горсовета, общественные активисты, участники Революции достоинства. Они возложили цветы и лампадки к памятному Кресту на Аллее Героев Небесной сотни.

Теги: #майдан #порошенко
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