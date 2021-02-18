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10:41 18.02.2021

Послы Германии и Франции почтили память погибших в боях за Дебальцево бойцов ВСУ

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Послы Германии и Франции почтили память погибших в боях за Дебальцево бойцов ВСУ

Послы Германии и Франции Анка Фельдгузен и Этьен де Понсен почтили память украинских военнослужащих, погибших в боях за Дебальцево на Донбассе в 2015 году.

"Сегодня вместе с французским коллегой Этьеном де Понсеном и Министерством обороны почтила 6-ю годовщину боев за Дебальцево, в которых погибло много воинов ВС Украины . Отдали им вместе дань памяти. Германия и Франция сохраняют твердую приверженность поддержке Украины для завершения войны на востоке Украины", - написала Фельдгузен в Twitter в четверг.

 

Теги: #всу #послы
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