Послы Германии и Франции почтили память погибших в боях за Дебальцево бойцов ВСУ

Послы Германии и Франции Анка Фельдгузен и Этьен де Понсен почтили память украинских военнослужащих, погибших в боях за Дебальцево на Донбассе в 2015 году.

"Сегодня вместе с французским коллегой Этьеном де Понсеном и Министерством обороны почтила 6-ю годовщину боев за Дебальцево, в которых погибло много воинов ВС Украины . Отдали им вместе дань памяти. Германия и Франция сохраняют твердую приверженность поддержке Украины для завершения войны на востоке Украины", - написала Фельдгузен в Twitter в четверг.