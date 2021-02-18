Законопроект Кабмина о статусе НАБУ открывает возможности для лишения его институциональной независимости - Бюро

Законопроект Кабинета министров Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины на самом деле открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее институциональной независимости, заявляют в пресс-службе НАБУ.

"Анализ проекта закона позволяет выделить ряд ключевых угроз, следствием воплощения которых станет потеря реальной возможности НАБУ противодействовать и разоблачать топ-коррупцию в Украине: "Контрольный пакет" голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает Кабинет министров, который, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение - за Кабмином, высшее звено которого, напомним, составляют лица, подследственные НАБУ", - сказано в заявлении на сайте НАБУ.

В Бюро также отметили, что согласно законопроекту, окончательное решение относительно состава комиссии внешнего контроля по проведению ежегодной независимой оценки (аудита) также полностью отдается правительству.

"Изменение статуса НАБУ - с правоохранительного на центральный орган исполнительной власти со специальным статусом - влечет за собой вопрос решения трудовых отношений с сотрудниками НАБУ, которых отобрали на должности по результатам открытого конкурса", - говорится в заявлении.

Так, в НАБУ, считают, что есть вероятность, что реорганизацию могут использовать как повод для изменения кадрового состава Бюро.

"Итак, вместо консолидации усилий в борьбе с топ-коррупциею, мы еще раз стали свидетелями очередного объединения властного ресурса для борьбы с НАБУ. Однако все же не оставляем надежд на готовность к конструктивной дискуссии, уже в Верховной Раде, и принятие взвешенного решения в интересах общества. Со своей стороны НАБУ готово присоединиться к этой дискуссии", - подытожили в Бюро.

Как сообщалось, 15 февраля законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно информации на сайте парламента, инициатором законопроекта №5070 выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр юстиции Денис Малюська в Facebook заявил, что в одобренном правительством законопроекте о статусе НАБУ указано, что во время отбора нового директора полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора Бюро.