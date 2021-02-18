События

10:19 18.02.2021

Проезд всеми дорогами госзначения обеспечен – "Укравтодор"

1 мин читать
Проезд всеми дорогами госзначения обеспечен – "Укравтодор"

На утро четверга, 18 февраля, проезд по всем дорогам госзначения обеспечено, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook.

По данным "Укравтодора", подрядные организации чистят от снега проезжую часть дорог на всю ширину, обрабатывают противогололедными средствами. К работе привлечены 671 спецмашина и 921 дорожник.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное, в южных областях сухое. На перевальных участках дорог - снег, прирост покрова от 4 до 10 см, покрытие дорог мокрое, температура воздуха -3-7°С", - указано в сообщении.

Согласно данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки, 18 февраля, в Украине сохранится холодная погода. Однако, морозы ослабеют.

В четверг по всей Украине ожидается небольшой, днем в Приазовье умеренный снег, на крайнем юге страны с дождем, местами гололед. В северных, днем и в западных областях - без существенных осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер северный, на юге и востоке страны южный, 5-12 м/с.

Теги: #дороги #проезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:30 17.02.2021
Ограничения для грузовиков сняты в Волынской и Ровенской областях, но еще действуют в Ивано-Франковской области

Ограничения для грузовиков сняты в Волынской и Ровенской областях, но еще действуют в Ивано-Франковской области

10:36 15.02.2021
Из-за снегопадов ограничено движение грузовиков на дорогах четырех областей – "Укравтодор"

Из-за снегопадов ограничено движение грузовиков на дорогах четырех областей – "Укравтодор"

19:05 14.02.2021
На Ровенщине частично сняли ограничения на дорогах для транспорта

На Ровенщине частично сняли ограничения на дорогах для транспорта

14:27 13.02.2021
Из-за непогоды в Украине ввели ограничение на движение грузовиков в трех областях, еще в одной – ограничат движение всего транспорта

Из-за непогоды в Украине ввели ограничение на движение грузовиков в трех областях, еще в одной – ограничат движение всего транспорта

18:33 12.02.2021
Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

18:49 11.02.2021
"Укравтодор" снял ограничения на движение грузовиков во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях

"Укравтодор" снял ограничения на движение грузовиков во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях

17:37 11.02.2021
Движение грузовиков из-за непогоды ограничено в 8 областях – "Укравтодор"

Движение грузовиков из-за непогоды ограничено в 8 областях – "Укравтодор"

10:22 11.02.2021
Движение грузовиков в западном регионе ограничено из-за непогоды, Киев закрыт для крупногабаритного транспорта

Движение грузовиков в западном регионе ограничено из-за непогоды, Киев закрыт для крупногабаритного транспорта

11:09 10.02.2021
Движение транспорта на Волыни ограничено из-за непогоды, сняты ограничения для грузовиков на дорогах к Киеву в 5 областях

Движение транспорта на Волыни ограничено из-за непогоды, сняты ограничения для грузовиков на дорогах к Киеву в 5 областях

11:29 08.02.2021
Проезд по автодорогам госзначения обеспечен, работает штаб по ликвидации последствий ЧС – "Укравтодор"

Проезд по автодорогам госзначения обеспечен, работает штаб по ликвидации последствий ЧС – "Укравтодор"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ОФИС ГЕНПРОКУРОРА ВЕДЕТ НЕСКОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВ ПО "НАФТОГАЗУ" И ЕГО АУДИТУ

Умер артист Андрей Мягков

Решить ситуацию с приводом главы ОАСК в суд может только генпрокурор - НАБУ

В Украине за сутки 6 237 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 225 человек

Украинская делегация в ТКГ: Представитель РФ не смог ответить на вопрос Кравчука о допуске инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокурор: дело по заявлениям о нарушениях при голосовании за назначение Шкарлета министром расследуется

К власти пришел Антимайдан, но мы способны защитить Украину - Порошенко

ОФИС ГЕНПРОКУРОРА ВЕДЕТ НЕСКОЛЬКО ПРОИЗВОДСТВ ПО "НАФТОГАЗУ" И ЕГО АУДИТУ

Послы Германии и Франции почтили память погибших в боях за Дебальцево бойцов ВСУ

Законопроект Кабмина о статусе НАБУ открывает возможности для лишения его институциональной независимости - Бюро

Джонсон примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Минздрав реорганизует Нацакадемию им. Шупика и Харьковский медуниверситет

Умер артист Андрей Мягков

США из-за климатических изменений нужно готовиться к более частым штормам - эксперты

Решить ситуацию с приводом главы ОАСК в суд может только генпрокурор - НАБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА