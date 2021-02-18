Проезд всеми дорогами госзначения обеспечен – "Укравтодор"

На утро четверга, 18 февраля, проезд по всем дорогам госзначения обеспечено, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook.

По данным "Укравтодора", подрядные организации чистят от снега проезжую часть дорог на всю ширину, обрабатывают противогололедными средствами. К работе привлечены 671 спецмашина и 921 дорожник.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве регионов страны местами заснеженное, в южных областях сухое. На перевальных участках дорог - снег, прирост покрова от 4 до 10 см, покрытие дорог мокрое, температура воздуха -3-7°С", - указано в сообщении.

Согласно данным Укргидрометцентра, в ближайшие сутки, 18 февраля, в Украине сохранится холодная погода. Однако, морозы ослабеют.

В четверг по всей Украине ожидается небольшой, днем в Приазовье умеренный снег, на крайнем юге страны с дождем, местами гололед. В северных, днем и в западных областях - без существенных осадков. На дорогах страны гололедица.

Ветер северный, на юге и востоке страны южный, 5-12 м/с.