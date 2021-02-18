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10:14 18.02.2021

Минздрав реорганизует Нацакадемию им. Шупика и Харьковский медуниверситет

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Минздрав реорганизует Нацакадемию им. Шупика и Харьковский медуниверситет

Министерство здравоохранения намерено реорганизовать Национальную академию последипломного образования им. Шупика в Национальный университет здравоохранения, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Мы приняли такое решение. Есть приказ министра о реорганизации Национальной академии последипломного образования им. Шупика в Национальный университет здравоохранения. Этот университет расширит свои полномочия и возможности по обучению как на додипломном, так и на последипломном уровне",- сказала она.

Микичак также сообщила о наличии распоряжения Кабмина о реорганизации Харьковской национальной медицинской академии и Харьковского национального медуниверситета и объединениие их в один вуз.

 

Теги: #реорганизация #медвуз
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