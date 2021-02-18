Умер артист Андрей Мягков

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" пресс-атташе МХТ имени А.Чехова.

"Андрея Васильевича не стало", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что причина смерти пока неизвестна.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Советский и российский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Первой его ролью в кино стала работа в комедии "Похождения зубного врача", где он сыграл дантиста Чеснокова. Прославило же его многолетнее сотрудничество с режиссёром Эльдаром Рязановым. Широкую известность принесли роли в таких картинах, как Жени Лукашина в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!", Анатолия Новосельцева в "Служебном романе", Семена Хвостова в "Гараже" и Юлия Карандышева в "Жестоком романсе".

С 1987 года Мягков служил в МХТ имени А. П. Чехова.