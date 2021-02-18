США из-за климатических изменений нужно готовиться к более частым штормам - эксперты

Территория США из-за изменений климата Земли будет чаще подвергаться ударам разрушительных штормов, и поэтому властям нужно модернизировать инфраструктуру страны, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на мнение ряда экспертов и представителей властей.

Подобные заявления прозвучали на фоне экстремальных холодов, с которыми столкнулись некоторые районы США.

"То, чем мы располагаем сейчас, не годится в свете изменения климата. Впредь будет становиться только хуже", - заявил занимающийся вопросами энергетики профессор Мичиганского университета Майкл Крейг, комментируя прошлогодние пожары в штате Калифорния и нынешние холода в штате Техас.

Профессор электротехники и информатики Сиракузского университета Сара Эфтекхарнежад также полагает, что нынешние аномальные погодные явления будут происходить чаще из-за изменений климата.

"Вероятно, нам нужно планировать лучше, потому что мы начинаем наблюдать больше экстремальных погодных явлений по всей стране", - отметила она.

В свою очередь председатель комитета Сената США по окружающей среде и общественным работам Том Карпер подчеркнул, что критическая обстановка в Техасе и других штатах является "напоминанием, что важнейшая инфраструктура нашей страны уязвима перед лицом экстремальных погодных условий", и администрация не должна пренебрегать инвестициями в повышение ее устойчивости.

"Затраты, связанные с климатическими изменениями и повышением надежности нашей инфраструктуры, всегда будут меньшими, нежели цена восстановления или неспособности действовать", - подчеркнул сенатор, встречавшийся на прошлой неделе с президентом США Джо Байденом.

Эксперты полагают, что избежать будущих катастроф позволит улучшение краткосрочного и долгосрочного прогнозирования метеорологических явлений, наличие масштабного резервного электроснабжения на случай резкого роста потребления электроэнергии, большее разнообразие источников электропитания.

AP указывает, что ураганы и наводнения ранее наносили ущерб и военным базам США. По этому поводу бывший эксперт Пентагона по климату Джоан Вандерворт заявила, что переоборудование военных объектов против усиливающихся природных бедствий будет стоить триллионы долларов, но это нужно сделать для внешней безопасности США.

"За границей наблюдают за нашими уязвимыми сторонами, смотрят, как мы будем реагировать... там есть враги, которые, конечно, будут извлекать выгоду из этого", - сказала она.

AP отмечает, что между тем, администрация Байдена в течение четырех лет планирует потратить до $2 трлн на инвестиции в инфраструктуру и экологически чистую энергетику. При этом некоторые республиканцы, включая губернатора Техаса Грега Эбботта, возлагают ответственность за нынешние перебои в электроснабжении на ветрогенераторы и солнечные энергоустановки, не приспособленные к работе при аномальных холодах.

По официальным данным, жертвами холодов в США стали около 20 человек. Чиновники подозревают, что погибло гораздо больше людей, но их тела еще не обнаружены.

Власти Техаса предупредили, что энергоснабжение в штате, нарушенное в связи с экстремальными холодами, вряд ли может быть восстановлено к выходным. Штат потерял 40% своих генерирующих мощностей, а скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли.

Без электроэнергии остаются 2,7 млн домохозяйств Техаса, более 12 млн лишены постоянного доступа к чистой водопроводной питьевой воде. Несколько сотен тысяч жителей Хьюстона столкнулись с перебоями в электроснабжении и подаче воды.

Тем временем, Национальная метеорологическая служба США предупредила об опасности снежного шторма на значительной территории страны - от восточного Техаса до Мэриленда. Синоптики прогнозируют, что шторм затронет Техас, Луизиану, Арканзас и Миссисипи, смещаясь на северо-восток. Ожидаются сильные снегопады и обледенения, которые будут сопровождаться отключением электроэнергии, поваленными деревьями и опасной ситуацией на дорогах.