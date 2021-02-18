Решить ситуацию с приводом главы ОАСК в суд может только генпрокурор - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украны (НАБУ) заявило, что ситуацию с принудительным приводом главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка может решить только генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Решить эту ситуацию может только генеральный прокурор, чья бездеятельность в течение полугода лишает следствие возможности использовать предусмотренные законодательством процедуры для достижения задач уголовного судопроизводства", - сообщается на сайте НАБУ.

В НАБУ отметили, что их детективы дважды, 8 и 16 февраля 2021 года, прибывали в Окружной административный суд Киева для выполнения определений Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о принудительном приводе подозреваемого главы ОАСК в суд для участия в заседании по избранию ему меры пресечения. "Выполнить определение не удалось: оно не дает права задерживать подозреваемого или проникать в его жилища или иное владение, а глава и судьи ОАСК приняли все меры для того, чтобы детективы не могли попасть в помещение суда", - отмечается в сообщении.

Кроме того, детективам НАБУ в ОАСК постоянно сообщают об отсутствии главы суда на рабочем месте, а также там изменили пропускной режим. "С ноября 2020 года попасть на второй этаж, где находится рабочее место подозреваемого главы суда, посторонним лицам можно только по разрешению, которое, в свою очередь, предоставляет один из подозреваемых участников преступной организации, возглавляемой главой ОАСК. Сейчас детективы воздерживаются от силового проникновения в судебное учреждение", - отмечает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ подчеркнули, что, начиная с июля 2020 года и до настоящего времени детективы НАБУ трижды инициировали перед генеральным прокурором ходатайства о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого главы ОАСК для обращения с этими ходатайствами в Высший совет правосудия (ВСП). Однако Офис генпрокурора до сих пор этого не сделал.

В частности, отмечается, что в феврале 2021 года после очередного обращения НАБУ к генеральному прокурору с просьбой рассмотреть соответствующие ходатайства, Офис генпрокурора направил ответ, которой соглашается с позицией ВСП об отсутствии у судей ОАСК статуса подозреваемых. "Указанная позиция прямо противоречит позиции самого же Офиса генпрокурора, который утверждал ходатайство об отстранении судей ОАСК (во время которого обязан был проверить основания для обращения с соответствующим ходатайством, в том числе и приобретение подозреваемыми их статуса), позиции ВАКС, который при рассмотрении ходатайств о продление сроков подтвердил приобретение всеми подозреваемыми их статуса", - отмечается в сообщении.

Также подчеркнуто, что инициированные в ноябре 2020 ходатайство о проведении обысков до сих пор остаются без ответа. "Повторные ходатайства, поданные лично и.о. руководителя САП 15 февраля 2021 года, генпрокурор не поддержала, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действуя в пределах преступной организации во главе с главой ОАСК, намеревались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе.

Согласно информации на сайте НАБУ, в розыск объявлены Павел Вовк, его заместитель Владимир Келеберда, судьи этого суда Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко, а также члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам". Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

1 февраля детективы НАБУ пытались вручить главе ОАСК ходатайство об отстранении его от административной должности главы суда, но он отказался его получать, а вечером того же дня в очередной раз не явился по повестке о вызове в НАБУ.

ВАКС трижды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Директор НАБУ Арnем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями Бюро и статусом судьи у Вовка.