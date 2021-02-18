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09:35 18.02.2021

Полиция Грузии приостановила операцию по задержанию лидера оппозиционной партии

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Полиция Грузии приостановила операцию по задержанию лидера оппозиционной партии

Полицейская операция по задержанию лидера оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанора Мелия в Тбилиси приостановлена в связи с отставкой премьер-министра Грузии Георгия Гахария, сообщает в четверг МВД.

Эту новость аплодисментами встретили в офисе ЕНД, где находится Мелия и около 200 его сторонников.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии заявил, что уходит с должности в связи с неисполнением решения суда о задержании лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Перед этим сотрудники полиции не смогли пройти в офис оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" в Тбилиси, где находится Мелия, в отношении которого суд принял решение об аресте.

Лидер оппозиционной партии заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда.

Накануне Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Мелия с уплаты залога на предварительное заключение.

Два года назад суд обязал лишенного депутатского иммунитета лидера ЕНД внести залог в размере 30 тысяч лари (около $9 тыс.) и приговорил его к ограничению свободы с условием постоянного ношения электронного браслета по делу об организации беспорядков 20 июня 2019 года, когда сотни радикально настроенных оппозиционеров попытались ворваться в парламент.

В октябре 2020 года Мелия вновь был избран в парламент. На одном из митингов оппозиции 1 ноября минувшего года он публично отстегнул с руки электронный браслет и бросил его в толпу. В связи с этим суд в ноябре 2020 года пересмотрел прежнее решение и увеличил сумму залога еще на 40 тысяч лари (около $12 тыс.), обязав Мелия в течение 50 дней внести залог. Оппозиционный лидер решение суда не выполнил.

МВД Грузии призвало сторонников оппозиции не препятствовать задержанию Мелия.

Теги: #грузия #оппозиция #операция #мвд
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