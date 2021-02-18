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09:16 18.02.2021

Ермак провел экскурсию по зданию Офиса президента студентам Украинской академии лидерства

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Ермак провел экскурсию по зданию Офиса президента студентам Украинской академии лидерства

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел экскурсию студентам Украинской академии лидерства в рамках Всеукраинского форума молодых государственных "София Киевская" и пригласил присоединиться к участию во Всеукраинском форуме "Украина 30" и предложить свой праздничный проект к 30-летию независимости.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Ермак отметил, что невозможно построить современную страну без участия амбициозных, светлых, патриотических, неравнодушных и образованных молодых людей.

"Не бойтесь иметь самые амбициозные планы. Если ты чего-то хочешь, если есть мечта, то все зависит только от тебя. Сегодня мир абсолютно открытый, в нем множество возможностей. Хочу сказать, что я как руководитель Офиса президента постоянно нахожусь в поиске лучших кадров. И после сегодняшней встречи вижу, что нам точно стоит восстановить стажировки студентов в Офисе президента, которое было свернуто из-за ковида. Уверен, что студенты смогут привнести свежий взгляд в многие процессы, поскольку все существенные изменения происходят тогда, когда человеку не безразлично", - отметил он.

Также Ермак сообщил, что после окончания карантина планируется восстановить программу стажировки в полном объеме, и студенты смогут приобщиться к работе Офиса по интересующим направлениям.

Глава ОП рассказал студентам об особенностях и приоритетах своей деятельности.

"Для меня как для менеджера самое главное - это эффективность. Честно признаюсь, что терпеть не могу длинные бюрократические заседания советского типа, когда часами что-то обсуждается и ничего в результате не происходит. Практически не имею разговоров, которые длятся более получаса, - надо, чтобы люди работали. Мне нужен результат. Потому что каждый, кто работает в Офисе, должен брать на себя ответственность", - рассказал Ермак.

По его словам, ключевые направления его работы - переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, модернизация и организация эффективной деятельности Офиса, привлечение лучших специалистов из разных отраслей и координация Офиса Главы государства с другими органами власти.

"Президент не только для меня, но и для всей команды остается главным мотиватором, и самое главное, что он, занимая высшую должность в государстве, остался честным, открытым и порядочным человеком", - отметил Ермак.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква ознакомил студентов со спецификой работы подчиненного ему директората, который занимается вопросами внешней политики и международных отношений. Работники этого структурного подразделения готовят встречи и переговоры президента с иностранными лидерами, координируют организацию его зарубежных визитов и тому подобное.

"Стратегическая задача, которая разделяет президент и все для этого делает, - чтобы Украина стала и членом НАТО, и членом ЕС", - отметил Жовква.

В свою очередь, Юлия Свириденко рассказала о деятельности директората, который занимается экономическими вопросами. По ее словам, в компетенцию этого подразделения входят энергетика, финансы, природные ресурсы, инфраструктурные проекты и агропромышленный сектор.

Свириденко о работе касательно принятия важных решений подчеркнула: "Мы сначала вычисляем все, очень взвешенно подходим, и только после этого принимаем решение. Это помогает выдержать внешнее давление, потому что много вопросов политизированные и не всегда объективно освещаются. Но если вы уверены в своем решении, которое основывается на расчетах, на глубоком анализе процессов, тогда вы сможете убедить в его правильности".

В свою очередь, руководитель ОО "Украинская академия лидерства" Роман Тичкивський рассказал, что в целом выпускниками академии стали более 800 ребят, а в этом году 10-месячное обучение проходят 168 студентов. Программа формирует профессиональных и ценностных личностей, которые чувствуют свою ответственность за страну и будущее, в частности помогая молодежи узнать Украину и мир, найти свое предназначение и развивать лидерские качества.

Теги: #экскурсия #ермак #украина #студенты
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